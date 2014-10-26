香港反占中示威者集结街头 数名记者遭袭击

10月25日，香港反占中示威者手持蜡烛和中国国旗，聚集街头反对民主示威者的占领行动。 REUTERS/Damir Sagolj

路透香港10月26日 - 周六晚间，支持香港政府的抗议者举行集会，反对持续四周的“占中”运动，三名记者遭到反占中示威者粗暴对待。

占中运动由学生领导，要求实现全面民主，持续的抗议活动使香港受到很大影响。

但“占中”的延续，导致与警察发生冲突，也受到对其不满的组织和社会阶层的攻击。这些群体谴责抗议活动中断交通和影响了生意，其中包括出租车和卡车司机等蓝领工人。

在紧张气氛的发酵下，逾1,000名“反占中”人士聚集在天星码头附近，斥责占中抗议者。

在晚上集会中，许多人喊着“还我香港”、“立即清路”等口号。

尽管这次两个群体之间没有发生直接冲突，但佩戴蓝丝带的反占中抗议者把愤怒发泄到在场的记者身上。

香港无线电视台(TVB)的一名摄像师和记者遭到包围拉扯，在大喊和谩骂中，扯掉了记者的领带和摄像师的眼镜。

最终警察出面，陪同他们脱离重围。

香港电台的女记者王咏妍被推倒在地，腿部和身体被反占中人士踢伤。她被送往医院。

香港电台和其节目制作人员工会谴责了这次攻击行为，一名发言人称，电台将采取法律行动。

警方称，有些反占中示威者的袭击行为有黑社会的组织和参与。

香港自由党领导人田北俊建议特首梁振英考虑辞职，周末梁振英重申不会辞职。

仍有数千名示威者占据港府所在地金钟附近的一条主要道路上，在铜锣湾和旺角等人口稠密的购物区，亦有部分示威者。(完)

(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)

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