香港反占中示威者集结街头 数名记者遭袭击

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透香港10月26日 - 周六晚间，支持香港政府的抗议者举行集会，反对持续四周的“占中”运动，三名记者遭到反占中示威者粗暴对待。
占中运动由学生领导，要求实现全面民主，持续的抗议活动使香港受到很大影响。
但“占中”的延续，导致与警察发生冲突，也受到对其不满的组织和社会阶层的攻击。这些群体谴责抗议活动中断交通和影响了生意，其中包括出租车和卡车司机等蓝领工人。
在紧张气氛的发酵下，逾1,000名“反占中”人士聚集在天星码头附近，斥责占中抗议者。
在晚上集会中，许多人喊着“还我香港”、“立即清路”等口号。
尽管这次两个群体之间没有发生直接冲突，但佩戴蓝丝带的反占中抗议者把愤怒发泄到在场的记者身上。
香港无线电视台(TVB)的一名摄像师和记者遭到包围拉扯，在大喊和谩骂中，扯掉了记者的领带和摄像师的眼镜。
最终警察出面，陪同他们脱离重围。
香港电台的女记者王咏妍被推倒在地，腿部和身体被反占中人士踢伤。她被送往医院。
香港电台和其节目制作人员工会谴责了这次攻击行为，一名发言人称，电台将采取法律行动。
警方称，有些反占中示威者的袭击行为有黑社会的组织和参与。
香港自由党领导人田北俊建议特首梁振英考虑辞职，周末梁振英重申不会辞职。
仍有数千名示威者占据港府所在地金钟附近的一条主要道路上，在铜锣湾和旺角等人口稠密的购物区，亦有部分示威者。(完)
(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)
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