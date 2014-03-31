香港4月起实施IPO资料公开新规 保荐人面临声誉压力

路透香港3月31日 -香港监管当局为加强对发行企业及保荐人的监管，从4月1日(周二)起，申请在香港股市上市的企业，将面临更严格的披露规定。

新规定是香港当局为了提高首次公开招股(IPO)品质及防止弊端而推出。其中一个重点是，如果招股文件被查出误导投资人，投行可能要负刑事责任。

曾任职瑞银及野村的离职股权资本市场投行人士PhilippeEspinasse指出，新规定使券商及投行更容易需要背负责任，特别是较小型的业者，这些业者向港交所提交的招股文件常常品质不良。

“那会浪费大家的时间。在这一行，名声就是一切，如果有人达不到水准，就会被点名羞辱。”

在此之前，曾发生一连串内地企业在香港挂牌后爆出问题的丑闻。

中国纺织厂商洪良国际挂牌三个月后，2010年即遭停牌，因监管当局指控公司的招股章程刊载虚假财务资料。当局吊销保荐人兆丰资本牌照，处以天价罚款。洪良国际在2013年9月被勒令退市。

在实施新规之前，香港的上市申请品质已有改善，被打回的上市申请比例已经降低。

4月1日起，申请上市的新股通过港交所的初检程序后，初步招股资料便立刻会对外公布。若申请资料不完备遭退回，保荐人及申请上市公司的名称将向公众披露，八个星期内不得再提交申请。

港交所表示，截至3月24日，被退回的上市申请比例约15%。1月底时退回率为33%。

知情人士向路透表示，在新规实施之前，IPO申请件数大幅增加。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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