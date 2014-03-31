香港4月起实施IPO资料公开新规 保荐人面临声誉压力

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月31日 -香港监管当局为加强对发行企业及保荐人的监管，从4月1日(周二)起，申请在香港股市上市的企业，将面临更严格的披露规定。
新规定是香港当局为了提高首次公开招股(IPO)品质及防止弊端而推出。其中一个重点是，如果招股文件被查出误导投资人，投行可能要负刑事责任。
曾任职瑞银及野村的离职股权资本市场投行人士PhilippeEspinasse指出，新规定使券商及投行更容易需要背负责任，特别是较小型的业者，这些业者向港交所提交的招股文件常常品质不良。
“那会浪费大家的时间。在这一行，名声就是一切，如果有人达不到水准，就会被点名羞辱。”
在此之前，曾发生一连串内地企业在香港挂牌后爆出问题的丑闻。
中国纺织厂商洪良国际挂牌三个月后，2010年即遭停牌，因监管当局指控公司的招股章程刊载虚假财务资料。当局吊销保荐人兆丰资本牌照，处以天价罚款。洪良国际在2013年9月被勒令退市。
在实施新规之前，香港的上市申请品质已有改善，被打回的上市申请比例已经降低。
4月1日起，申请上市的新股通过港交所的初检程序后，初步招股资料便立刻会对外公布。若申请资料不完备遭退回，保荐人及申请上市公司的名称将向公众披露，八个星期内不得再提交申请。
港交所表示，截至3月24日，被退回的上市申请比例约15%。1月底时退回率为33%。
知情人士向路透表示，在新规实施之前，IPO申请件数大幅增加。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。