香港法院向内地居民唐娴发出逮捕手令 因缺席应讯内幕交易案

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港2月26日 - 香港证监会的声明称，法院周四向内地居民唐娴发出逮捕手令，因其缺席应讯涉及中国无线科技（现称酷派集团）(2369.HK)的内幕交易案。
证监会指称，唐娴当时为中国无线全资附属公司宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司的财务部经理，知悉中国无线在2011年1、2及3月录得的盈利收入显着下降，并在3月11日至4月27日期间，知悉有关消息属股价敏感资料且在中国无线作出披露前属非公开资料，仍透过行使4.8万份购股权及其后出售经转换股份，合共获利约13万港元，以及透过出售其一直拥有的14万股中国无线股份，避免了约19.2万港元的亏损。
在2011年5月18日，中国无线发出盈利预警公告，翌日公司股价下跌28.9%。
自证监会对该案展开调查后，唐娴从2011年11月26日至今一直未有再来香港。东区裁判法院裁判官遂接纳证监会的申请，向唐娴发出逮捕手令。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。