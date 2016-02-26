香港法院向内地居民唐娴发出逮捕手令 因缺席应讯内幕交易案

证监会指称，唐娴当时为中国无线全资附属公司宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司的财务部经理，知悉中国无线在2011年1、2及3月录得的盈利收入显着下降，并在3月11日至4月27日期间，知悉有关消息属股价敏感资料且在中国无线作出披露前属非公开资料，仍透过行使4.8万份购股权及其后出售经转换股份，合共获利约13万港元，以及透过出售其一直拥有的14万股中国无线股份，避免了约19.2万港元的亏损。