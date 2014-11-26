香港警方协助旺角弥敦道清场时与示威者冲突 多名学生领袖被捕

香港占领运动进入第60天，防暴警察周三介入协助清理旺角弥敦道占领区的障碍物行动，期间与在场示威者发生推撞及冲突。多名学生领袖包括学民思潮召集人黄之锋及学联副秘书长岑敖晖等据称被捕。香港保安局局长黎栋国表示，在周二至周三清理行动中，警方共拘捕116人，包括107男9女，涉嫌非法集结、袭警、藏有攻击性武器、阻碍警务人员执行职务等。路透