香港财资公会建议前海实现离岸人民币账户管理--报载

路透香港10月15日 - 上海自贸区挂牌启动，业界亦促使前海能更积极加快洽商试点金融业务操作守则，苹果日报周二报导称，香港财资市场公会（TMA）就前海实现离岸人币账户管理，已大致完成一份建议文件，稍后将提交前海管理局。

上述报导引述消息指出，财资公会在这份文件中提议让区内合资格中外注册合资格金融机构申办相关业务，当离岸账户（OBU）资金需转入在岸账户（DBU）进行支付时，交叉资金总额采取额度形式管理。

被视为人民币国际化路标的离岸业务，在上海自贸区总体方案内，允许合条件中资银行可开办；以创新金融及深港经济融合定位的前海开发区，亦筹划相关安排。

该报导并表示，上述建议亦涵盖前海区内离岸账户业务如何运作，如汇率应参照市场化报价（离岸价）厘订，并按国际法规组织相关法律文件制订，如参照国际掉期及衍生工具协会（ISDA），进行净额结算及抵押品管理。

文章称，建议文件主要就前海如何推动及管理离岸业务，提出构思，据悉，在岸业务将受中国内地法规约束，离岸则宜遵照国际规则及法律文本，离岸与在岸两个账户分立，但两者应有渠道可打通，资金需从离岸转移在岸时，可循额度形式管理，视乎银行资产规模，或整体离岸业务市场分额决定。

消息并指，财资公会一个多月前已着手研究建议文件，当时沪自贸区尚未明确正式挂牌，故并非因为上海，才草拟相关文件，但沪后发制人，确实亦加快前海筹备进度。

所谓离岸在岸账户，银行界指，关键是能“圈起”两个账户业务及资金流向并作出分隔，运作就如台湾或新加坡的在岸离岸业务账户。个别内地银行，根据早年颁布的《离岸银行业务管理办法》，已可经营外币离岸业务。

前海管理局副局长李强，上月初在财资市场公会峰会透露，截至8月底，前海累计批出的跨境人币贷款额约70亿元。(完)

(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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