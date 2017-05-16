香港与澳洲展开自由贸易协定谈判 进一步促进合作

中国服务业创新发展大纲发布 2025年服务业增加值占GDP比重提至60%
路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
路透香港5月16日 - 香港与澳洲周二宣布，正式展开有关两地自由贸易协定（自贸协定）的谈判，并指香港与澳洲自贸协定将进一步加强双方的经济发展，有利巩固香港作为国际贸易、商业和金融中心的地位。
香港商务及经济发展局局长苏锦梁与澳洲贸易、旅游和投资部长乔博（Steven Ciobo）在一个早餐会上作出有关宣布。
＂澳洲是香港非常重要的贸易伙伴。两地在不同的商业领域各有所长，而其中一些更相辅相成。我们预期双方有莫大空间进一步促进合作，深化彼此贸易和经济自由化，令我们的经济再创高峰。＂苏锦梁说。
据政府的公布，与澳洲的自贸协定预期包括以下主要元素：撤销或削减关税；减少非关税壁垒；优惠产地来源规则；简便的清关程序；更佳的服务贸易市场准入；促进和保护投资；及法律和制度安排，包括自贸协定下的争端解决机制。
此外，双方亦可能探讨在知识产权、政府采购及竞争等范畴作出额外承诺。
苏锦梁表示，香港与澳洲自贸协定将有助提供一个促进资金流动、创新、专业人士互相交流及研发合作的新平台，是两地经济发展进入新领域，并在全球化中保持领先地位的基石。
乔博对Sky News表示，澳洲期望在未来12个月左右就自贸协定进行深入的谈判，若进度能够加快就更好。
澳洲政府数据显示，香港是该国第八大出口市场，且在2015-16年为其第12大的贸易伙伴。
香港迄今已分别与中国内地、新西兰、欧洲自由贸易联盟国家（即冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士）及智利签订了四份自贸协定。香港现正分别与东南亚国家联盟、格鲁吉亚及马尔代夫进行自贸协定谈判，并与澳门磋商建立更紧密经贸关系的安排。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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