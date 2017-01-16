长实地产牵头财团拟约74亿澳元收购澳洲能源基建企业DUET

路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产(1113.HK)、长江基建(1038.HK)以及电能实业(0006.HK)周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团DUE.AX。

据周一于联交所公告，合资企业目前由长实地产全资拥有，有待取得长实地产及长江基建独立股东的批准，长江基建将认购合资企业40%之权益；另有待电能实业独立股东的批准，电能实业将认购合资企业20%之权益。

假如是项收购建议未能获得长江基建和/或电能实业独立股东的批准，有关公司在是项收购建议中所占的权益份额，将拨归长实地产。

这是继去年8月澳洲外国投资审查委员会(Australian Foreign Investment Review Board)否决长江基建竞购澳洲电网公司Ausgrid后，长江基建再次提出收购澳洲能源基建企业。当时Ausgrid交易价值达100亿澳元。

按DUET合订证券每股作价3澳元计算，预计是次收购的权益价值约74亿澳元（约424亿港元）。DUET集团董事局一致推荐证券持有人投票赞成收购建议。落实收购建议之先决条件包括取得澳洲外国投资审查委员会批准，以及取得澳洲DUET的股东同意。

DUET为澳洲主要的能源资产拥有人及营运商，业务并遍及美国、英国及欧洲地区，并全资拥有位于澳洲维多利亚省的配气商Multinet Gas、维多利亚省的配电商United Energy的66%权益以及全 资拥有西澳洲的主要气体输送管道Dampier Bunbury Pipeline等等。

长实地产的财团认为，DUET具备良好的增长潜力，为一项具吸引力的投资。财团表示，“DUET透过受规管及合约业务收益，提供长期和可靠的收入来源，并一直保持稳定的业绩表现。”

另外，电能实业表示，董事局将于1月26日考虑会否派发截至2016年12月31日止年度之特别中期股息每股5港元。（完）

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