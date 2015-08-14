五龙电动车称获李嘉诚及罗嘉瑞共入股4.37%股份

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港8月14日 - 电动车生产商--五龙电动车（集团）有限公司(0729.HK)周五称，公司副主席苗振国以3.68亿港元出售其所持约4.37%公司股份，买方为香港首富兼长和(0001.HK)主席李嘉诚及鹰君集团(0041.HK)主席罗嘉瑞。
五龙电动车今天开市前停牌，公司在港股收盘后发出声明称，苗振国以每股0.46港元出售为数8亿股公司现有股份，相当于现有已发行股本4.37%。其中7.43亿股（相当于4.06%股权）售予李嘉诚全资拥有的公司Lucky River Holdings Limited;其余则售予罗嘉瑞。
出售股份作价较公司周四收盘价0.48港元折让约4.2%。
完成出售后，苗振国于五龙电动车的持股量，将由原来的15.15%降至10.77%。
五龙电动车已申请股份于下周一恢复买卖。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。