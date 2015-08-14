五龙电动车称获李嘉诚及罗嘉瑞共入股4.37%股份

路透香港8月14日 - 电动车生产商--五龙电动车（集团）有限公司(0729.HK)周五称，公司副主席苗振国以3.68亿港元出售其所持约4.37%公司股份，买方为香港首富兼长和(0001.HK)主席李嘉诚及鹰君集团(0041.HK)主席罗嘉瑞。

五龙电动车今天开市前停牌，公司在港股收盘后发出声明称，苗振国以每股0.46港元出售为数8亿股公司现有股份，相当于现有已发行股本4.37%。其中7.43亿股（相当于4.06%股权）售予李嘉诚全资拥有的公司Lucky River Holdings Limited;其余则售予罗嘉瑞。

出售股份作价较公司周四收盘价0.48港元折让约4.2%。

完成出售后，苗振国于五龙电动车的持股量，将由原来的15.15%降至10.77%。

五龙电动车已申请股份于下周一恢复买卖。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。