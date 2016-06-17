开立银行账户难并非行业现象 鼓励制订更便利程序--香港金管局

路透香港6月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，开立银行账户难并非整体行业现象，金管局鼓励银行制订更便利客户的开户程序，例如开通网上申请渠道等。

金管局副总裁阮国恒在金管局专栏《汇思》撰文称，开户难的问题似乎在初创企业或海外公司方面较为明显，如果公司既是初创又是来自海外，情况更普遍。

金管局4月对香港数家大型零售银行进行了一项专项调查，结果反映两个情况，一是平均约有10%未能成功开户，当中一、两家银行的比率明显高于平均水平；二是录得较高开户被拒率的银行亦是香港公司或海外公司来港后开设银行户口的首选。

“这项调查显示，开户问题大体上集中在一、两家银行，而并非整体行业的现象。”他说，香港有大约150家持牌银行，其中约20家是零售银行，金管局正积极跟进银行的开户和客户尽职审查程序，关注点是有否适当地实行“风险为本”的做法。

金管局指出，开户问题并非香港独有的现象，近年国际社会大力打击洗钱和恐怖分子筹资活动，加上全球性的制裁行动和各种监管要求，令银行业的经营环境日趋复杂，银行处理新旧客户关系须遵守更严格的国际标准。

在这个背景下，银行都已经采取更为严谨的“客户尽职审查”措施，以核实开户公司和背后的实益拥有人的背景，从而容许银行在开户后持续监察帐户交易。若果开户申请人被评估为风险较高，相关程序亦更会相应加强。

不过金管局要求银行在设计和实行客户尽职审查措施时，不应该“一刀切”，而是因应不同类别的客户、交易或服务的风险差异，合理区分风险，银行不应试图排除所有客户可能涉及不当行为的风险。（完）