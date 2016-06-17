开立银行账户难并非行业现象 鼓励制订更便利程序--香港金管局

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透香港6月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，开立银行账户难并非整体行业现象，金管局鼓励银行制订更便利客户的开户程序，例如开通网上申请渠道等。
金管局副总裁阮国恒在金管局专栏《汇思》撰文称，开户难的问题似乎在初创企业或海外公司方面较为明显，如果公司既是初创又是来自海外，情况更普遍。
金管局4月对香港数家大型零售银行进行了一项专项调查，结果反映两个情况，一是平均约有10%未能成功开户，当中一、两家银行的比率明显高于平均水平；二是录得较高开户被拒率的银行亦是香港公司或海外公司来港后开设银行户口的首选。
“这项调查显示，开户问题大体上集中在一、两家银行，而并非整体行业的现象。”他说，香港有大约150家持牌银行，其中约20家是零售银行，金管局正积极跟进银行的开户和客户尽职审查程序，关注点是有否适当地实行“风险为本”的做法。
金管局指出，开户问题并非香港独有的现象，近年国际社会大力打击洗钱和恐怖分子筹资活动，加上全球性的制裁行动和各种监管要求，令银行业的经营环境日趋复杂，银行处理新旧客户关系须遵守更严格的国际标准。
在这个背景下，银行都已经采取更为严谨的“客户尽职审查”措施，以核实开户公司和背后的实益拥有人的背景，从而容许银行在开户后持续监察帐户交易。若果开户申请人被评估为风险较高，相关程序亦更会相应加强。
不过金管局要求银行在设计和实行客户尽职审查措施时，不应该“一刀切”，而是因应不同类别的客户、交易或服务的风险差异，合理区分风险，银行不应试图排除所有客户可能涉及不当行为的风险。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。