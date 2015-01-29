独家：中银香港考虑出售南洋商业银行 估值约60亿美元--消息

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透1月29日 - 知情人士表示，中银香港(2388.HK)正考虑出售旗下南洋商业银行，估值约60亿美元，出售资产是因为南商中国业务与母公司中国银行(3988.HK)重叠。
消息人士称，中银香港出售南商将帮助理顺该集团在中国的业务。中银香港是中国银行的子公司。
据汤森路透数据，60亿美元的规模，将是亚洲历来的第三大银行业并购交易。排在前两位的分别是，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) (WBC.AX)在2008年以179亿美元收购St George Bank，同年美国银行(BAC.N)以70亿美元购买了中国建设银行(601939.SS)的股份。
消息人士表示，可能对南洋商业银行感兴趣的潜在买家是中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)。信达是中国第二大不良资产管理公司，2013年12月在港上市。
“我们不评论市场传言，”中银香港的一名人士在电邮声明中表示。中国信达没有回复寻求评论的电话。
消息人士拒绝透露身份，因相关讨论是保密的。(完)
(编译 王兴亚/张涛；审校 王洋)
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