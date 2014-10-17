香港金管局：此前受占领示威行动影响的银行营业网点全部重开

路透香港10月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，此前受占领示威行动影响的银行网点，已经全部重开。

金管局表示，至今早为止仍有1间银行的1个营业网点受影响而需要暂时关闭，但据中午的汇报，该网点已经恢复运作。

“占中”民主示威行动于9月28日开始，由金钟蔓延至铜锣湾、旺角，示威者堵塞主要道路，对邻近商铺造成影响。

高峰期有23间银行共44个营业网点需要暂时关闭，但随着近日警方逐步清理马路上的障碍物，部分路段经已重开。

香港警方周五黎明在旺角清除“占中”示威者设置的路障和其他障碍物，许多示威者尚在熟睡。与前几日在其他示威地点出现暴力冲突不同，警方此次基本上没有遇到抵抗。

特首梁振英周四称，政府希望最快于下周与香港专上学生联会（学联）代表会面，并尽快恢复社会秩序及开始新一轮政制改革谘询工作。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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