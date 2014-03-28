香港金管局要求银行收紧对中国内地企业的贷款--RLPC

沪深证交所两融余额周一减少54.8亿元 连续第五日下跌
路透上海4月25日 - 中国股市沪综指周一收跌1.37%。沪深证交所融资融券余额当日减少54.8亿元人民币，连续第五日下降；两市两融余额为9,174.3亿元，创下逾一个月低点。
路透香港3月27日 - 银行消息人士称，香港金管局已要求银行收紧对中国企业离岸贷款的审批流程。
香港银行业者对于内地企业的曝险自去年中期以来激增，当时政府出台旨在遏制境内美元贷款的举措，迫使中企到离岸市场寻求外币贷款。
LPC数据显示，2013年香港贷款规模达到800亿美元的纪录高位，较2012年超出86%。
这其中近70%来自中国企业，相比中国境内，在香港融资美元可节约30个基点左右的利息。
2013年香港向中国企业提供的银团贷款较2012年的207亿美元增近两倍，至560亿美元。
其中接近一半是提供给中国民间企业，规模为276亿美元。这是2012年的近三倍，当时中国民企融资离岸贷款为94亿美元。
在近期接连出现债务违约事件后，对中国民企贷款的增长引发了忧虑。
金管局尚未公布任何具体或官方指导方针，但近期一系列对话都在向银行施压，要求他们进一步改善流程和把控。
金管局一位发言人表示，金管局的监管关注点在于，确保银行已设立足够稳健的控制系统来管理面临的特定风险。在这方面，我们已要求银行增强流动性管理、不断审视融资来源和贷款业务计划，并在必要时作出恰当判断。
他并指出，而且，银行不应放松有效的贷款审批审慎标准。这些原则适用于所有贷款类型，包括银团贷款。
银行已在实施严格的信贷审批流程，并限制国家和行业曝险，这降低了一些产生不良贷款的风险。但银行业者担心金管局的关注会限制业务发展。
一位银团贷款银行家称，“金管局的施压会将业务赶出香港。”
为了避免在投资组合中增加更多中国贷款，银行可能会将银团贷款努力出售给其他国家银行和地区，包括东南亚和中东的一级或二级市场。(完)
(编译 石冠兰 审校 高琦)
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