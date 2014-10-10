香港银行高息抢存 人民币资金池蓄水需多方加力

路透香港10月10日（记者 赵红梅） - “沪港通”实施在即，加之跨年资金等带旺需求，香港人民币定存加息潮近期一直在持续，部分银行慷慨给出的一年期定期存款利率已高于内地；然人民币定存息率大升空间已不大，未来走势要视“沪港通”启动后的资金流向。

本周内，建行亚洲已连续两次加息，继本周一后，周四再次将指定理财客户的两个计划人民币存息提高，其中一年存息上调0.27个百分点至3.35%，仅次于渣打银行(2888.HK)提供的全城最高年息3.40%。

富邦银行日前亦将一年期人民币定存息加0.1个百分点至3.15%，入场费为2万元人民币；上海商业银行则预告，最快于下周一上调三个月或以下人民币存息，上调幅度亦为0.1个百分点。

近期，已有花旗、中银香港(2388.HK)等十几家银行相继推出人民币定期存款优惠活动，上周香港三大发钞行之一的渣打银行(STAN.L)将一年期存息（最低存款额2万元）由2.5%大幅上调至3.4%，为同存期之中最高；半年期定存利率最高的则为创兴银行(1111.HK)，年化达3.45%。恒生银行(0011.HK)亦推出优惠，10月底前，最低存款额2万元起、一星期存款定息可达年息6.38%，为全城最高。

路透初步统计，尽管对客户存款有着不同门槛要求，但至少有八家银行对客户招揽的一年期定存息超过3%，10家左右的银行提供的半年期人民币定存年息逾3%。

据熟知情况的人士9月底对路透称，上海与香港股票市场交易互联互通机制（沪港通）预期于10月27日开始实施，尽管香港“占中”事件可能会延推沪港通，但中港两地均在紧锣密鼓筹备中。由于沪港通将完全采用人民币交易、结算，随着沪港通的推出，人民币汇兑需求有望大幅增加，香港的银行亦靠提高人民币定存息率策略来提前锁定离岸人民币资金。

星展香港经济研究部经济师周洪礼认为，由于人民币回流渠道增加，令境外人民币融资成本有所提升，预期未来人民币融资成本维持在现水平，本港人币定存息率大升空间亦不大，至于未来走势要视乎“沪港通”启动后资金流向。

今年一季度以来，香港银行对人民币存款竞争相当激烈，而资金涌港和内地银根渐宽让三季度以来抢夺之势已有所缓和，甚至已有两家银行选择下调定存息，然受沪港通、跨年资金等需求，9月中旬开始就不断有银行开始掉头上调定息存款或推吸收人民币存款的优惠举措。

渣打银行高级利率策略师刘洁表示，9月离岸人民币存息已有上升势头，有个别银行已调高人民币存款息率去抢存，但在境内货币市场近期宽松背景下，料离岸人民币利率3.5%是个门槛。

**香港人币资金池放缓，蓄水还需多方加力**

香港截止8月底的人民币存款增长陷入停滞，仍为9,368亿元，较7月并无增加；此前的7月存款亦显疲态，仅微增1.2%，而5-6月则是连续两个月环比减少。

“香港的人民币存款在可预见的未来料增速会持续放慢，我们已下调全年人民币存款预测，由逾11,500亿调低至9,800亿人民币。”刘洁表示，鉴于一些现有的跨境人民币项目将会放宽，及有新项目的推出，如沪港通、双向人民币资金池及跨境人民币放款，有机会导致资金净流出，令香港人民币资金较为收紧。

离岸人民币即期价格亦在近期较在岸价持续出现折让，周五本地时间16:43时，离岸人民币现汇=报6.1436，较在岸即期=6.1309折让127个点子。离岸人民币汇价疲弱反映市场对内地经济放缓有所担忧；在岸价则受惠于贸易顺差创历史新高而相对稳定。

周洪礼亦认为，离岸人民币较在岸价有折让，减低了内地进口商在港以人民币兑换美元的意欲，影响香港人民币资金池规模增幅，香港离岸人民币资金池的增长速度将不及以往。

他表示，有关当局需要开辟新渠道以维持离岸人民币资金池，包括放宽港人每日两万元人民币兑换上限，这一必要性已愈来愈高，预期监管层在“沪港通”推出之前放宽限制机会很大。

香港金管局总裁陈德霖9月中旬已表示，有关香港居民日兑2万元人民币限额放宽，将争取在沪港通之前会有安排落实。

此外，周洪礼亦建议，内地可以透过鼓励企业在境外投资，及引入离岸银行于在岸推广借贷业务，以令到离岸人民币增速加快。

欲浏览香港人民币存款变化，请点选(link.reuters.com/duq72w)

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 69,110.0 214

2. 渣打 45,524.5 147

3. 星展 23,093.7 64

4. 法巴 21,341.8 72

5. 中国银行 16,016.3 34

**本周市场动态**

--泰国规模最大的煤炭零售商ENERGY EARTH Public Company Limited首次计划发行基准规模的点心债，期限3年，目前正按约10.5%的初步指导息率在市场询价。

--渣打银行周二公布渣打人民币环球指数8月报1,949，较上月增长1.4%，主因指数纳入了首尔及巴黎为新的人民币离岸中心。

--台湾将有首档超国家银行发行人发行宝岛债。中美洲开发银行(中美洲银行，CABEI)五年期宝岛债正以3.8-3.85%区间询价，预估发行规模为5亿元人民币。

--渤海钢铁集团有限公司拟首次境外发行点心债，已进行询价，是次若成功发行，将成为中国外管局放宽跨境担保相关规定后，首支集团为海外子公司发债进行跨境担保的离岸人民币债券。（完）

(审校 张喜良)

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