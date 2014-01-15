忍饥挨饿三年 香港银行家欲趁2014年IPO荣景“大快朵颐”

路透香港1月15日 -忍饥挨饿三年了，香港的银行家期盼2014年佣金收入大幅增长，因一系列大规模首次公开招股(IPO)让这座城市重新变得意气风发。

随着主要经济体经济增强，香港今年IPO规模料翻一番超过320亿美元，2014年除日本外亚太地区的所有投资银行佣金收入当中，大中华地区就可能占据一半以上的份额。

发债量激增以及中国大陆IPO谨慎开闸，也将刺激投行上半年的营收增长。2009和2010年的大量交易帮助香港取代纽约成为全球最大的IPO市场，但此后股票发行活动及其佣金不断萎缩。

香港富豪李嘉诚旗下电能实业(0006.HK)的一项电力业务计划在本月稍晚通过IPO最多融资36亿美元。高盛(GS.N)和汇丰控股(HSBA.L)将负责此次招股并赚得大部分佣金。

虽然去年IPO方面业绩不佳，但根据汤森路透/Freeman Consulting Co的估计，大中华地区在除日本外亚太地区投资银行佣金收入中仍占到49%的比例。数据显示，98.6亿美元佣金当中，约36%来自股票交易。

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咨询公司罗兵咸永道(PwC)估计，2014年香港IPO融资规模可能达到322亿美元，创下2010年以来最高，几乎是2013年171亿美元的两倍。汤森路透的数据显示，这将使2014年成为香港新股上市有记录以来规模第四高的一年。

分析师表示，随着美国、日本和欧洲部分国家的经济活动改善，2014年对于新股发行的风险偏好和需求料增长，从而有利于香港和中国大陆的上市活动。

“今年的IPO人气会很好，”券商辉立证券的财务官Jasper Chan称。“从保证金金额可以看出超额认购的程度，有时甚至超过1,000倍。目前的IPO市场很火爆。”

**投资者仍然挑剔**

今年的交易料包括中国肉类加工企业双汇国际控股的50亿美元上市案，以及健康和美容产品零售商屈臣氏、电子商务巨头阿里巴巴集团的上市交易。

双汇国际的交易预计在今年上半年进行。阿里巴巴约150亿美元的IPO可能最早在下半年展开，香港是其可能的上市地点。

高盛和汇丰正在安排屈臣氏的上市计划和其他售股交易，以及电能实业的交易。

其他可能因IPO活动增加而受惠的银行包括摩根士丹利(MS.N)，该行和中信证券(600030.SS)及瑞银UBSN.VX正在联手处理双汇的交易。中信也可能因为身为中国大陆最大的IPO承销商而受益。

参看各交易所IPO数量比较图表，请点选：link.reuters.com/nah95v

潜在的IPO交易众多，但电能实业决定把筹资金额目标降低约三分之一，显示IPO仍需要有精准的定价。电能实业的行动反映出其所出售的资产估值较低，也反映出母公司决定保留这项业务的较大部分。

“这仍是买方的市场。投资人会继续挑三拣四，”前瑞银和野村股票资本市场专家PhilippeEspinasse称。“发行者对于估值需要有务实的态度，更重要的是，需要有基石投资者的支持方能顺利完成交易。”

在香港，IPO承销银行通常会取得一群机构投资者的投资承诺，作为其基石投资者。

中国IPO在停摆一年多后，上海和深圳IPO活动缓步蹒跚地复苏，最终将提振亚太地区的交易数量。

根据PwC的预估，中国企业2014年可能通过新股上市在沪深筹资2,500亿元人民币(413亿美元)。这将是中国大陆年度IPO规模第二大，尽管IPO刚开始重启时并不顺利。

顾问公司EY上月估计，光是1月第一批大约50家企业在中国挂牌上市，筹资规模就可达到440亿元人民币。(完)

(编译 郑茵/王翔琼/王冠中; 审校 张涛)

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