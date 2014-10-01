香港部分金融企业开始将员工转移至郊区备用办公地

路透香港10月1日（记者Michelle Price and Stephen Aldred） - 两家商业服务企业表示，香港部分银行及金融企业开始将员工转移到香港郊区的备用办公地点，以防抗议活动影响交易及其它关键业务。

此前香港部分银行已关闭了一些分支机构。一些企业现正将或准备将员工转移至郊区备用办公地，也凸显其担忧抗议活动的影响扩大。

香港九仓电讯有限公司(Wharf T&T Ltd)向银行及其它一些金融企业提供了一千张办公桌。公司负责人表示，自周日起就有客户打电话请求其提供在新界的办公设备。

这位负责人称，已有15家客户电话咨询备用办公地事宜，另有5家已准备转移。这些客户都是金融企业，包括香港本地银行及外资银行。

香港Compass Offices公司专门提供服务式办公室，其负责人称已有客户开始预订办公地，而一些公司已开始转移员工。

上述两位公司负责人均拒绝透露其客户名称。

据企业内部人士，摩根大通、美银美林、中信证券、汇丰、法国兴业、巴克莱及里昂证券等金融企业均备有应急交易安排，可将交易员安置在备用办公地。（完）

编译：王琛 发稿：王洋

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