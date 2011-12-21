香港禽流感升至严重级别 今将销毁1.7万只家禽

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透香港12月21日电---香港政府宣布,提升本港禽流感应变级别至严重级别,并将於周三销毁长沙湾临时家禽批发市场逾1.7万只家禽,因前天该家禽批发市场一只鸡只屍体样本证实含有H5N1高致病性禽流感病毒.
食物及卫生局局长周一岳周二深夜举行记者会宣布有关事宜,除销毁家禽外,政府同时暂时禁止所有本地农场鸡只出场21天,以及暂停所有活家禽,包括鸡苗的入口21天.
政府表示,暂时未能确定稍早证实含有H5N1病毒的死鸡是来自本地农场还是入口鸡只.
渔护署署长宣布长沙湾临时家禽批发市场为疫点,而该批发市场将关闭至2012年1月12日.
明天(周四)是中国传统节令"冬至",一般家庭传统上会吃鸡过节,但今年的冬至,市场上将没有活鸡供应. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透北京2月8日 - 中国中央纪委监察部周三称，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛履行管党治党政治责任不力被问责，并对其严重失职失责问题立案审查。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来捍卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。