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时事要闻 | 2011年 12月 23日 星期五 10:35 BJT

中国农业部称密切关注香港禽流感

路透北京12月23日电---在香港确认发现禽流感病毒後,中国农业部周四表示,内地禽流感疫情平稳,近期未接到禽流感疫情报告,将密切关注香港禽流感疫情态势,部署针对性防控工作.

农业部在其官网发布消息称,近日香港在野鸟和死亡家禽中检出H5N1高致病性禽流感病毒,为此农业部再次下发通知,对禽流感等重大动物疫病防控工作进行部署,确保元旦、春节期间动物卫生和动物源性食品安全.

农业部将密切跟踪病毒分布和变异情况,加强重点省份防范工作,要求广州、深圳等香港周边城市畜牧兽医部门加强禽流感监测.

此外,还将强化应急准备,及时与出入境检疫检验部门联系,保持信息沟通,防止疫情传入.

本周稍早香港政府宣布,提升本港禽流感应变级别至严重级别,并将於周三销毁长沙湾临时家禽批发市场逾1.7万只家禽.

浏览原文,点选农业部网站链接:(here) (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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