《星岛日报》：虚拟货币风险高 陷阱处处提警惕

（2月9日社评）

香港一个比特币交易平台近日出现异常运作后更停止交易，公司写字楼人去楼空，部分投资者担心自己放在平台的“存款”不翼而飞，有人怀疑是堕入层压式传销骗局。

比特币以新兴电子货币姿态面世六年，至今算否货币仍具争议。由于概念新颖又缺乏监管，成为风险甚高的炒卖工具，亦容易被不法之徒借用来作洗黑钱和行骗工具。

据公司推介这些人的投资回报，是来自租用云矿机进行采矿的收入。比特币是透过复杂的电脑运算形式解难而“发掘”出来，系统设计者计画把比特币数目限制成2,100万个，愈后开采，难度愈高。事件中的公司声称其云矿机每天可以开采到0.63至0.7个比特币，令人怀疑能否持续做到。

这个兼具全球化和民主化概念的电子货币模式，由2009年1月首50个比特币面世开始，得到部分网上商店接纳“付款”，到13年已经大红大紫，德国成为首个接受比特币交税的国家，加拿大温哥华出现第1部比特币柜员机，输入比特币可以套现加元，当年一个比特币被疯狂炒高至等于1,700美元（约1.3万港元），甚受中国大妈欢迎，中国占全球交易量的50%。

这种虚拟交易工具缺乏坚实基础，没有实物或中央银行的信誉保证，在网上各有各的交易平台。当比特币“值钱”，这些平台成为黑客目标，去年2月全球最大的比特币交易平台，便被黑客盗走75万比特币“存款”和10万比特币资产，向日本政府申请破产。俄罗斯宣布全面禁用，中国亦警告高风险。每个比特币值一度跌到100美元，现在回升至200多美元。

当年以逾千美元购入一个比特币者，财富消失逾80%，续有交易平台被黑客入侵，不幸被“黑”者血本无归，而今次出事的平台在停止交易前把每个比特币的价钱贬至20港元，根本就没有权威性机构主持秩序。

协助苦主的议员希望金融管理局规管。可是，全球不少监管机构甚至部分炒卖大户仍然只视其为一种商品。如果作出规管，反而变成认许了比特币作为货币。当局宜加强宣传教育，协助市民了解比特币本质，而警方更须加强人手，对付愈来愈猖獗的电子罪案。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。