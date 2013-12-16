《明报》：汲取金融创新教训 适时监管虚拟货币

(12月16日社评)

近年虚拟货币Bitcoin热炒，连财政司长曾俊华及财经事务及库务局长陈家强也公开呼吁市民注意风险。虚拟货币是新科技世代下的新生事物，而2008年金融海啸前，全球不少金融产品就是打着“金融创新”之名四出招揽投资者，最终却泡沫爆破。公众必须汲取教训，政府也须紧密监察，并适时引入监管，避免触发新一轮的金融风波。

Bitcoin面世近五年，没有任何商品如黄金在背后支撑其价值，数量亦有上限。开发初期并不值钱，但近年价格大升，开始有商户接受用Bitcoin交易，在中国更有人疯狂追捧。金融市场对Bitcoin的热炒众说纷纭，有人指这是另一波金融泡沫，亦有人指这是互联网新科技产品。新科技产物政府当然不应贸然打压，但金融海啸的深刻教训，社会仍历历在目。

当年不少金融产品就是打着“金融创新”的旗号，加上似是而非的“升值”及“回报”，结果富豪巨贾高级知识分子纷纷上当。如今虚拟货币暴升暴跌，若专业投机者充分了解当中风险，甘愿参与赌博，赢输属阁下自理，但一般公众是否有充足知识了解背后虚实?

金融产品不是一般商品，一旦泡沫爆破，对社会可能产生极大破坏。曾俊华及陈家强的表态只是第一步，政府应主动向公众澄清香港金融系统是否可以接受虚拟货币，尽量把资讯透明化。更重要的是，虚拟货币打着“货币”之名，若涉及相关衍生产品（如借贷、抵押、兑换、期货等），其影响力难以估计，政府应与其他国家地区及国际金融组织紧密联系，并在适当时候引进监管，避免虚拟货币变成“大得不能倒下”（too bigto fail）。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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