第三季香港豪宅价格跑输大市 北京按季升幅全球居首

路透香港11月15日 -物业顾问--莱坊周五发表报告称，今年第三季香港豪宅价格录得轻微跌幅，表现跑输全球主要城市平均值；至于中国豪宅表现则超过预期，其中北京豪宅更录得全球最高的7.9%按季升幅。

莱坊第三季《全球豪宅指数》报告统计，截至9月底在全球豪宅指数涵盖的27个城市中，豪宅价格平均上升6.6%。但在过去三个月，豪宅价格仅轻微上升1.2%。

该行称，从过去三年的情况看，第三季的指数表现一向疲弱，这与暑假期间的销售一般较差以及受伊斯兰在斋戒月的影响。例如杜拜于第三季的豪宅价格升幅就由第二季的6.1%降至3.4%。

亚洲方面的表现参差，雅加达于过去12月个月的豪宅价格升幅达27.2%，排行全球首位。至于印度经济增长缓慢，加上当地限制居住在国外的非印度裔外国人不能在印度买楼。第三季度孟买的豪宅价格按季仅升0.2%。

至于中国的表则超过预期，北京第三季豪宅价格按季升7.9%，过去12个月则升16%，居于雅加达和杜拜之后。至于上海第三季的豪宅价格按季下滑1%，但过去12个月则升12%，排全球第六。

香港的豪宅价格在政府楼市辣招打压下，过去12个月无升跌，在27个主要城市中排行21；第三季的价格按季跌0.2%。

莱坊报告指出，自2003年第三季雷曼兄弟倒闭后，除了香港外，几乎所有重点城市的豪宅价格表现均跑赢一般住宅。期间香港的一般住宅楼价累积升95.5%，但豪宅价格则只上扬30.8%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)

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