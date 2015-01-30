中银香港称正审视业务及资产组合 未确定会否导致出售资产

路透香港1月30日 - 中银香港(2388.HK)公告称，正进行可能性研究，审视其业务及资产组合，这可能会、或可能不会导致公司出售其所持有的一些银行资产。

路透周四引述知情人士表示，中银香港正考虑出售旗下南洋商业银行，估值约60亿美元，出售资产是因为南商中国业务与母公司中国银行 (3988.HK)(601988.SS)重叠。中国第二大不良资产管理公司--中国信达(1359.HK)是可能感兴趣的潜在买家之一。

中国信达周四晚间亦发出公告称，截至公告日，公司并没有就报导所指的出售与任何第三方进行磋商，且不能确认有关报导内容的准确性。

中银香港昨天收报26.7港元,市值2,823亿港元；信达报3.74港元，市值1,356亿港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here)／(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。