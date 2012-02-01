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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 2日 星期四 07:02 BJT

香港掷出800亿港元抵御经济放缓

受外围环境恶化风险积聚影响，香港政府预计今年本地经济成长率仅有1-3%。不过在去年度录得大额财政盈余下，政府新财年预算案掷出近800亿港元刺激举措，以助中小企业及市民纾困。而标普亦称港府2011/12年度(高达667亿港元的)预算盈余表明香港财力强劲，对其AAA评级(展望为"稳定")构成稳固支撑。路透

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