香港掷出800亿港元抵御经济放缓

受外围环境恶化风险积聚影响，香港政府预计今年本地经济成长率仅有1-3%。不过在去年度录得大额财政盈余下，政府新财年预算案掷出近800亿港元刺激举措，以助中小企业及市民纾困。而标普亦称港府2011/12年度(高达667亿港元的)预算盈余表明香港财力强劲，对其AAA评级(展望为''稳定'')构成稳固支撑。路透