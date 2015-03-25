和记黄埔向西班牙Telefónica收购O2UK 现金作价92.5亿英镑

路透香港3月25日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔0013.HK周三宣布，将向西班牙电讯Telefónica(TEF.MC)收购英国电讯业务O2 UK的全部已发行股本，现金收购价为92.5亿英镑。

公司的声明称，交易协议中还包括最高共10亿英镑的递延利润分成，于合并后之3英国业务与O2 UK业务累积现金流达到协定水平后，由合并公司Hutchison 3G UK Holdings，或合并公司促致的另一方支付。

和黄表示，收购资金将透过向英国汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)的60亿英镑过渡贷款及集团现金资源支付。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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