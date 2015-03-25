和记黄埔向西班牙Telefónica收购O2UK 现金作价92.5亿英镑

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透香港3月25日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔0013.HK周三宣布，将向西班牙电讯Telefónica(TEF.MC)收购英国电讯业务O2 UK的全部已发行股本，现金收购价为92.5亿英镑。
公司的声明称，交易协议中还包括最高共10亿英镑的递延利润分成，于合并后之3英国业务与O2 UK业务累积现金流达到协定水平后，由合并公司Hutchison 3G UK Holdings，或合并公司促致的另一方支付。
和黄表示，收购资金将透过向英国汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)的60亿英镑过渡贷款及集团现金资源支付。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。