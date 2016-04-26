电能实业与长江基建斥资逾70亿港元购赫斯基能源输油管道资产

路透香港4月26日 - 香港首富李嘉诚旗下两家从事基建及能源企业--电能实业(0006.HK)及长江基建(1038.HK)周二宣布，与加拿大赫斯基能源(HSE.TO)达成协议，以11.55亿加元（约70.65亿港元）购入赫斯基能源旗下输油管道资产65%权益。

连同项目债务，赫斯基能源将可收取合共17亿加元。交易完成后，赫斯基能源将保留该资产组合35%权益，并继续负责日常管理和营运。而电能实业及长江基建将分别拥有该项目（Husky Midstream Limited Partnership，HMLP）48.75%及16.25%权益。

是次交易之资产，包括位于加拿大Lloydminster（劳埃德明斯特）一带地区、全长1,900公里的输油管道，以及位于Hardisty（哈迪斯蒂）和Lloydminster（劳埃德明斯特），合共可存放410万桶原油的储存设施，以及其它配套。

赫斯基能源将按一份横跨20年的＂照付不拟＂承购合约，提供项目大部份收入的来源。另外，电能实业和长江基建之权益亦将受到优先分派机制的保障。

＂是次交易是电能实业自两年前分拆港灯(2638.HK)独立上市以来最大宗的投资项目，合乎集团既有的收购准则，亦给予我们一个极佳的机会，投资于一项可靠、盈利能力高，并会带来即时现金收入的优质项目。＂电能实业行政总裁蔡肇中在新闻稿中称。

长江基建及电能实业各自估计于合资企业HMLP交易项下的最高资本承担将分别为约3.73亿加元及11.19亿加元（相当于约22.82亿港元及68.45亿港元），包括股份认购价及按各自就增长项目的出资责任厘定。

有关交易有待相关监管当局批准，预计可于2016年第三季度内完成。

长江基建及赫斯基能源分别由李嘉诚掌控的长江和记实业(0001.HK)持股71.93%及40.18%；而长江基建则持有电能实业38.87%股权。

长江基建去年曾提出以换股方式合并电能实业，但其后议案遭到独立股东否决。电能实业过去两年先后因分拆及出售港灯电力投资权益而获得丰厚现金，惟公司未有大幅提高派息比率或分派特别股息。

在合并告吹后，电能上月公布去年业绩时表示，若在5月中旬举行的股东周年大会前仍未有任何大型投资，将考虑分派特别股息。如今在股东会前公司有大手投资，未知对其分派计划有何影响。（完）

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