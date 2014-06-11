香港国泰航空取消今明两天往来曼谷与卡拉奇航班

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透香港6月11日 - 香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)周三公布，将取消今、明两天往来泰国曼谷至巴基斯坦卡拉奇的两程航班，以评估该机场的安全情况。
卡拉奇真纳国际机场昨天遭武装人员袭击，机场在一度关闭后已经重开。国泰航空在公司网站公布，由于卡拉奇真纳国际机场的特殊状况，现正评估该机场的安全情况，并取消6月11日由曼谷至卡拉奇的CX703航班，以及7月12日卡拉奇至曼谷CX2700航班，但同一航班编号往来香港与曼谷的航班则维持正常运作。
香港保安局已对巴基斯坦发出红色外游警示，表示当地有明显威胁，建议旅客应调整行程，如非必要应避免前赴。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。