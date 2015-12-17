香港跟随美国加息25个基点 官员料资本将缓慢流出（更新版）

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(新增更多细节和分析师评论)
路透香港12月17日 - 美国终于揭开加息序幕，香港周四即跟随将贴现窗基本利率上调25个基点至0.75%，为七年来首次调整基本利率。金管局总裁陈德霖指出，加息后资金有可能流出香港，但相信只会缓慢进行；而香港有逾万亿港元的货币基础作缓冲，料未来香港银行同业市场拆息的上升，可能是渐进的过程。
此外，财政司司长曾俊华表示，香港经济基础良好，金融体系成熟，有能力应付大量的资金进出。政府会密切留意外围环境变化，尽力维持本港经济、金融及就业稳定。
＂美国加息，新兴市场货币会受一定压力，不排除资金会流出，这情况在2013年曾发生过，风险不容忽视。＂曾俊华称。
他并呼吁市民要留意加息对资产市场波动加剧的风险，投资者应要量力而为。
加息后，港元兑美元汇率HKD=D2今早曾低见7.7512，亚洲交易时段最高曾见7.75的强方兑换保证水平。
陈德霖今早会见传媒时表示，美元加息会令过去七年流入港元的1,300亿美元等值资金开始逐渐流走，但香港有接近1.6万亿港元的货币基础作为缓冲，故预期香港银行同业市场拆息的上升，亦很可能是一个渐进的过程。
他表示，港元流走速度将视乎美元加息步伐和港元之间的利息差距，假如美元加息较预期快，港元资金的流走和利率上升的速度亦会加快。
＂当然香港银行存贷利率会因银行同业息变化而调整，但拆息是一个重要因素，而非唯一影响银行存贷利息的因素。如拆息没有大升，银行亦可能因为本身资金成本和风险胃纳变化而调高利息。＂他说。
**对资产价值调整作好准备**
陈德霖并指出，在货币发行局机制下，港元流出是透过港元汇率触及弱方兑换保证的7.85时，金管局会以此汇价沽出美元买入港元。港元对上一次触及弱方兑换保证已是2005年5月。
＂港元触及弱方兑换保证是港元随美元利息正常化的必经阶段，亦是联系汇率设计的自动调节机制。＂他说，虽然现时市场资金流出港元不会太急速，但市民要为港元利息上升及资产市场可能作出调整作准备，小心管理好信贷和相关风险。
多年来的超低利率，是推动香港住宅自2009年以来连年上升，并屡创新高的其中一个原因。但在升息预期，加上今年7月中港股市大幅下调等因素影响下，第四季住宅楼价已转升为跌。虽然全年楼价仍有望上升，但分析师普遍预期2016的楼价将进一步下调。
国际物业顾问--莱坊表示，利率上调对本港房地产市场的影响有限。由于加息幅度轻微，预料将不会显着影响住宅买家的每月按揭供款。
＂楼市调整周期约二至三年。利息、住宅供应估计高峰期在2017、2018出现。假如经济逆转或外围情况转差，到时对楼市影响较大。＂莱坊估价及谘询部主管林浩文表示。
东亚银行(0023.HK)首席经济师邓世安称，资金流出将令楼市缓和，但同时亦可能打击消费信心，因此预计明年本港经济表现或转差。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。
香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。金管局对上一次调整基本利率是于2008年12月17日，当时贴现窗基本利率由1.5%下调100个基点至0.5%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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