《信报》：抑制以钱炒钱健全资本市场

（1月9日社评）

全国金融工作会议前天闭幕,为中国未来5年金融改革政策和方向"定调".中国总理温家宝提出"五项坚持、八项部署",突出"促进金融服务实体经济"的重要性;强调金融业要对薄弱领域的金融支持;并严防社会资本"脱实向虚、以钱炒钱",累积金融及资产沫泡风险.照目前发展情况看,更关键一点,显然是尽快健全资本市场的直接融资功能,为经济结构调整营造基础条件.

首届"全国金融工作会议"1997年举行,为金融改革制订方向性政策.会议每5年举行一次.第2届会议把国有商业银行改组为国家控股的股份制商业银行,并於适当时候上市;第3届成立主权基金中投公司,推动外汇储备管理体制改革.今回第4届在"十二五"开局後第一年初,同时欧美经济在金融危机全面爆发深受重创,迄今复苏仍举步维艰的国内外复杂形势下举行.今次会议坚持确保资金投向实体经济,并解决"融资难"、"融资贵",防止产业出现空洞化,既针对经济结构调整的需要,也暴露了当前中国社会资本"脱实向虚"的倾向性和危险性.温家宝谈到的"八项部署",首先要求金融行业提升服务功能,扩大服务覆盖面,加大对薄弱领域的金融支持,强化农村金融服务,向中型微型企业借贷;对於"十二五"推动增长结构转型的部门,如节能减排、环保和自主创新的产业提供融资方便.可以看到,这条发展思路,将成为今年宏观经济和金融政策的主要脉络.

从"五项坚持、八项部署"看,今後5年的金融规划,在避免蹈上美国产业过度虚拟化、金融高杠杆化陷阱的框架下,进一步建设资本市场,优化其直接融资功能、改善股票市场运作、扩大直接融资渠道、推进利率市场化、改善人民币汇率形成机制,可谓形成一幅相当清晰的蓝图.金融工作会议前,市场寄望新政对疲弱残喘的内地股市有"提振"作用.温家宝的讲话,提及协调一级市场和二级市场健康发展,对股市能否产生利好作用有待观察,但中国须要健全资本市场,优化直接融资功能促进企业自主创新,已然是未来经济结构调整的成败关键因素.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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