港交所将中国结算纳入CCASS系统参与者

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透香港12月27日 -香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周五称，已将深圳B股的托管机构--中国证券登记结算有限公司（中国结算）纳入为其中央结算及交收系统（CCASS）的结算机构参与者。
港交所的声明称，中国结算成为CCASS参与者后，日后每当中国证券监督管理委员会批准深圳B股转为H股时，中国结算将可担任该等H股的代理人并执行特定的托管职能。
“随着日后内地预期将有更多B股公司将股份转为H股并在香港上市，中国结算成为CCASS参与者显得更为重要。”港交所行政总裁李小加说。
港交所并称，中国结算寻求成为CCASS参与者，是希望提升效率及加强对内地投资者的保障。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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