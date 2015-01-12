《热点透视》李嘉诚巧妙运用低油价因素 为事业版图重组助力

拼图为香港大亨李嘉诚旗下的长江实业与和记黄埔的企业标识。 REUTERS/Bobby Yip

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani

路透香港1月12日 - 低价石油可能是李嘉诚持续掌控旗下企业帝国的关键要素。亚洲首富李嘉诚准备将加拿大赫斯基能源(HSE.TO)的6%股权，转手卖给他的控股公司，以配合长实及和黄的大规模内部重组。这项重组攸关李嘉诚继续控制旗下电讯、零售及地产事业。近期油价跌势，让股东更加难以提出反对。

为了消弭持续存在的控股公司折让问题，李嘉诚决定将主要控股公司--长江实业(长实)(0001.HK)与和记黄埔(和黄)0013.HK合并成新公司--长江和记实业(长和)，而长实持有和黄49.97%的股权。合并后的集团将举债，并切割出地产资产。

根据热点透视计算，如果只是单纯股份交换，李嘉诚家族在新控股公司的持股比例，将由目前的43%降至约29%。比例降至低于30%，李嘉诚家族掌控事业的能力将受限，也无法在不必向独立股东收购股票的情况下增加持股。

这就是赫斯基能源股权案发挥作用之处。李嘉诚家族直接持有的13亿美元赫斯基股权，将交换成长和股份。这批新股份让李嘉诚家族在长和--以及分割出来的长江实业地产(长地)--持股超过30%门槛。

几个月前，长实与和黄的股东应该会反对承接赫斯基能源股权，当时赫斯基股价位于五年高点。但过去几个月来的油价大跌，已经让赫斯基市值蒸发约四分之一。因此李嘉诚不得不出让更多赫斯基股份。而对于必须同意重组计划的独立投资人而言，这也让股权案显得更有吸引力。

到1月12日中午时，长江实业市值大增54亿美元，资产净值折让幅度从重组计划前的24%缩小至13%。这证实了李嘉诚商业帝国重组大计确实有其价值。如果赫斯基换股案有助李嘉诚保持掌控权，这将是他算盘打得最精妙的纪录之一。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)