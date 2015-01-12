《熱點透視》李嘉誠巧妙運用低油價因素 為事業版圖重組助力

(本文作者為熱點透視專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 Una Galani

路透香港1月12日 - 低價石油可能是李嘉誠持續掌控旗下企業帝國的關鍵要素。亞洲首富李嘉誠準備將加拿大赫斯基能源(HSE.TO)的6%股權，轉手賣給他的控股公司，以配合長實及和黃的大規模內部重組。這項重組攸關李嘉誠繼續控制旗下電訊、零售及地產事業。近期油價跌勢，讓股東更加難以提出反對。

為了消弭持續存在的控股公司折讓問題，李嘉誠決定將主要控股公司--長江實業(長實)(0001.HK)與和記黃埔(和黃)0013.HK合併成新公司--長江和記實業(長和)，而長實持有和黃49.97%的股權。合併後的集團將舉債，並切割出地產資產。

根據熱點透視計算，如果只是單純股份交換，李嘉誠家族在新控股公司的持股比例，將由目前的43%降至約29%。比例降至低於30%，李嘉誠家族掌控事業的能力將受限，也無法在不必向獨立股東收購股票的情況下增加持股。

這就是赫斯基能源股權案發揮作用之處。李嘉誠家族直接持有的13億美元赫斯基股權，將交換成長和股份。這批新股份讓李嘉誠家族在長和--以及分割出來的長江實業地產(長地)--持股超過30%門檻。

幾個月前，長實與和黃的股東應該會反對承接赫斯基能源股權，當時赫斯基股價位於五年高點。但過去幾個月來的油價大跌，已經讓赫斯基市值蒸發約四分之一。因此李嘉誠不得不出讓更多赫斯基股份。而對於必須同意重組計劃的獨立投資人而言，這也讓股權案顯得更有吸引力。

到1月12日中午時，長江實業市值大增54億美元，資產凈值折讓幅度從重組計劃前的24%縮小至13%。這證實了李嘉誠商業帝國重組大計確實有其價值。如果赫斯基換股案有助李嘉誠保持掌控權，這將是他算盤打得最精妙的紀錄之一。(完)

(編譯 蔡美珍；審校 王麗鑫)