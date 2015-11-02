未来五年香港有望保持亚洲主要资产管理中心地位--调查

路透香港11月2日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周一发表最新香港基金业调查显示，香港在未来五年有望保持其亚洲主要资产管理中心的地位，因内地市场的机遇、人口老化与强积金改革将带来更多商机。

该份名为“2020愿景：香港基金管理行业的未来”的调查报告由毕马威联同香港投资基金公会共同撰写，访问对象为公会的会员，涵盖大部分本地基金经理。

报告指出，随着沪港通和内地与香港基金互认的推出，大多数受访的基金管理公司预计在未来五年内地将占据它们的顾客和所管理资产的更大份额。但与此同时，受访的投资专业人士均同意香港享有进入内地的独特优势将来可能会减退，上海和新加坡也在加强发展它们自己的金融中心。

香港投资基金公会主席潘新江称，“五年之后，香港将不再是进入中国内地的唯一入口，中国正在开放，尽管存在诸多不明朗因素，但可能因为多种好处驱使资产管理经理不必再经香港到内地。”

报告指出，不论香港与内地的关系如何发展，香港都必须继续将自己与其他地区及全球基金管理中心进行对比衡量，并加强与其他市场的联系，包括双边关系和基金跨境互通计画（fund passporting initiatives）。

该份报告还指出，香港需要处理的风险包括香港仍然主要扮演着基金产品的分销商角色，而非制造商；大多数基金仍然是离岸注册。此外，一些范畴也出现了紧张迹象，如人才库、监管和主要因高昂的租金成本和报酬而推高的营商成本。

人口快速老化会促进对投资类型的选择和更高回报的需求，以支持更长时间的退休生活，而强积金改革将为这个行业提供大量的商机。但报告指，所有不同的工种预计都会出现人才短缺，特别是法律和合规部门。尤其因为内地与香港基金互认计划的推展，一批在香港设立的内地公司目前也在争夺供应短缺的专业人士。

报告还显示，基金业面对的另一个挑战是采用电子渠道。目前基金的分销大多数局限于中介机构。电子渠道提供了一个全新、高效和易于量度的打入市场和向顾客推销的方法，可以降低最终投资者的成本。监管措施也需要更新，以令公司拥有自由的操作空间通过新出现的技术平台去满足顾客不断变化的需求。（完）