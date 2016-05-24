《港交所CEO专栏》定息及货币业务“登山”三步曲

路透香港5月24日 - 以下内容摘自香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加最新专栏：

光阴似箭，转眼间我们已经是第三次主办人民币定息及货币论坛。大家都知道，我们的愿景是成为中国国民财富与金融资产的离岸配置中心、定价中心和风险管理中心。要想完成这一使命，香港金融市场就必须要征服股票、大宗商品和货币这三座「大山」。

二十多年前，我们就开始攀登股票业务这座大山，经过多年的历练，我们已经非常熟悉香港股票市场这座大山的地貌，如今已登至接近山顶的地方，未来我们的使命是与国内外其他大山互联、互通和互动；2012年，我们收购了伦敦金属交易所，开始爬大宗商品业务这座山，如今已经爬到了商品这座大山的山腰，将来的目标是实现国际国内联通、期货与现货市场联通；而对于货币业务这座巍峨的大山，我们2013年才初见其貌，更因为没有经验，不敢轻举妄动，这几年我们在山脚已完成热身运动，刚开始向上攀登。我们今天的大会就是聚焦货币这座大山。

可喜的是，三年之间，人民币国际化进程不断深入，人民币汇率、人民币定息和货币产品市场都发生了翻天覆地的变化。一方面，央行不断完善人民币汇率形成机制，人民币汇率从单边升值进入了双向波动时代。今年10月1日起，国际货币基金组织(IMF)将把人民币纳入SDR货币篮子，意味着人民币将正式成为一种国际储备货币，也意味着未来主要中央银行和投资者需要逐步增加对人民币资产的配置。随着内地不断提高直接融资比例（股票和债券市场融资）和内地债券市场的逐步对外开放，目前已位居世界第二大的人民币债券市场将迎来大发展，不难预见，未来十年人民币债券市场规模或将增长一倍或两倍。

另一方面，内地企业和投资者「出海」投资的步伐也在加快。内地投资者需要全球分散投资配置，包括保险公司、养老金等在内的一些内地投资者已经率先开始关注海外债券市场。不少内地企业在进行海外投资或并购时也需要发行离岸人民币债券，并管理好汇率风险。

这些变化为香港带来了巨大的机遇，也为我们攀登货币业务这座大山带来了难得的天时和地利！说到具体的登山战略，我想大致可以分为三步：一是搭平台，二是发产品，三是互联互通。

搭平台是最基础的准备工作。2013年，我们专为人民币产品成立了场外结算所，作为一个符合国际监管标准的结算平台，它可以为内地、香港以及海外的机构提供安全便捷的场外结算服务，帮助他们更高效地利用资本和降低对手风险。去年，场外结算所已经具备了为美元/离岸人民币货币互换产品提供结算服务的能力，这一服务拥有广泛的市场需求，在获得监管批准后，我们将很快推出这一场外结算服务。未来，我们还将不断升级和完善场外结算所的服务，为更多人民币定息及货币产品提供结算服务。

登山的第二步是发行人民币产品，我们要由点及面不断拓展我们的产品线。汇率产品是我们的第一条产品主线，2012年我们推出了第一只汇率产品——美元兑人民币货币期货合约。自去年以来，我们的美元兑人民币货币期货合约成交量稳步上升，目前已经成为全球市场上最活跃的人民币期货品种。

5月30日，我们马上就要推出欧元兑人民币、日圆兑人民币、澳元兑人民币及人民币兑美元期货四种新的人民币期货，满足更多投资者管理人民币汇率风险的需求。在今天的论坛上，我们还与汤森路透公司签订了合作协议，准备在今年联合推出全球首只可交易人民币汇率指数，综合反映人民币对一篮子国际货币的汇率变化。去年12月11日，中国外汇交易中心首次发布根据人民币兑13种外币汇率加权平均计算得出的CFETS人民币汇率指数，标志着人民币汇率不再紧盯某一种货币的汇率了。我们即将推出的这只人民币汇率指数，将方便市场更加全面和及时地观察人民币汇率的变化，稍后我们计划推出与这只指数相关的期货及期权产品，为市场人士提供更多管理人民币汇率风险的工具。

除了汇率产品，我们将逐步丰富产品形态，包括在获得监管许可后于年内推出以人民币及美元计价的双币黄金期货。这一新的双币黄金期货将进一步丰富我们的人民币货币产品线，让炼金商、珠宝商以至黄金的投资者更好地管理现货与期货、以至人民币与美元两种货币间的差价与汇率风险。

货币产品的另一大主线是利率/信用产品，这条「山路」比较陡峭，我们很难赤手攀爬。我们准备先从债券现货上入手，我们将利用沪港通的经验探索与内地市场建立「债券通」，丰富香港的定息类现货产品。在建立现货市场的同时，逐步以此为基础向债券指数授权和债券指数期货延伸。在此之后，我们会向债券信用衍生品进发。债券信用衍生品将是货币大山最为艰难的登顶之路，走完这一步，我们才算真正征服货币业务这座「大山」。

任何一种货币要成为真正的国际货币，都必须经历国际支付货币、国际投资货币和国际储备货币三个成长阶段。几年前，人民币已经成为了一种国际支付货币，并逐渐变成一种国际投资货币。今年，人民币即将被国际货币基金组织纳入SDR货币篮子，正式成为一种国际储备货币。我相信，这将是我们攀登货币业务这座大山的大好时机。登山的过程一定会充满艰辛，但只要坚持下来，爬上山顶，就能看到最美的风景！（完）