无论谁当选下届特首 料香港2017年仍维持稳健财政收支--野村

路透香港3月20日 - 香港下一届特别行政长官选举将在本周日（26日）进行投票，投行野村发表报告称，无论哪一个候选人胜出，相信香港2017年仍会维持稳健的财政收支，并支持联系汇率制度的稳定。因此该行维持对香港2017年GDP增长2.2%的预测。

报告称，从稍早进行的多个选举平台看，三名特首候选人--曾俊华、林郑月娥及胡国兴表现出他/她们坚定承诺，若当选后将支持香港的货币和财政稳定。这两样正是香港这个细小而开放的经济体，作为区内金融中心及国际转口港的基石。

此外，报告表示，各名特首候选人在经济政策方面都有一些共通之处，例如支持人民币业务发展、推扩旅游及创新、增加土地供应以改善楼价负担能力等。此外，从各候选人的政纲中并没有看出谁人属明显的民粹主义者。

野村表示，相信增加土地和房屋供应仍为解决住屋问题的主要措施，鉴于现时价上升速度，看不到目前的楼市调控措施有任何逆转的余地。

香港政府上月发表财政预算案，预测2017年本地生产总值（GDP）增速将略加快至2-3%；野村其后因应今年较预算为多的财政刺激措施，将香港2017年GDP预测由原来的增长0.5%上调至2.2%。这反映今年楼市出现调整的风险减低，因较高的经济增长将抵销因未来可能加息而对房地产市场产生的负面影响。（完）