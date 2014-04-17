《信报》：中国经济喘定未稳 回落风险不容低估

(4月17日社评)

中国首季经济增长（GDP）按年增长7.4%，增速明显较去年第四季下滑了0.3%。由于投资对经济增长的贡献减少，消费动力则受制于居民收入低速增长，加上出口未能乐观，因此，即使政府月初推出了＂微调＂刺激政策，为第二季经济增长提供一定支持，但整体来看，中国经济迄今仍未摆脱下行的压力，回落风险不容低估。

可以看到，1-3月份房地产投资增速已连续三个月下降，且跌幅不断扩大。基于今年政府财政支出的重点多集中民生和环保等领域，对于固定资产投资的资源投放，恐怕难以大幅增长；加上整顿影子银行、约束地方政府融资活动，在在影响到资金来源，令投资增长受到一定限制。

另一方面，消费增长能否抵销固定资产投资增速下降的影响，情况并不确定。首季度和3月份社会消费品零售总额，按年比较均告下跌。虽然3月份较1-2月小幅回升，却仍逊于市场预期。

虽然首季度GDP增速略为回落至7.4%，优于市场预期，但投资和消费表现其实都差强人意，而且去年第一季增速仅为7.7%，令比较基数较低，支撑了今年首季度同比增长率。

照发展形势观察，第二季在＂微调＂政策刺激下，经济下行压力可望得到一些纾缓，加以去年第二季度为全年增长谷底（7.5%），比较基数更低，有利今年第二季GDP增速反弹。不过，若投资与消费增长动力后劲不继，GDP增速反弹之势有可能在下半年掉头回落。

目前内外需求疲弱之势未变，经济下行压力挥之不去，若第二季度经济无显着起色，不排除央行需要把货币政策转向偏松，甚至调降存款准备金率，避免经济失速下滑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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