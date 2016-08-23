焦点：沪港深基金今年扎堆发行 港股估值洼地吸引中国资本借道投资

2010年11月1日，香港，一名男子站在电车上的人民币广告旁。 REUTERS/Tyrone Siu

作者 林琦

路透上海8月23日 - 深港通实施方案上周获国务院批准的消息虽未引起A股市场很大波澜，不过大量中国基金公司早已沿着沪港通渠道前往香港市场掘金，今年来国内沪港深基金发行速度明显加快。

市场人士指出，利用投资低门槛和不受外汇管制的优势，沪深港基金正打开国内基金业跨区域投资的新天地。随着深港通的启动以及港股估值洼地效应继续显现，沪深港基金将迎来更大的发展空间。

“在资产荒的背景下，（国内）投资者有海外配置的需求，希望在投资中能够同时纳入不同地区的资产，通过分散化为投资组合贡献更多的收益。”前海开源基金首席产品官鲁力称，沪港深基金从2015年以来不断升温，是投资者需求和基金公司资源禀赋相结合的产物。

独立咨询机构--泽奔咨询高级经理施宏申亦表示，目前中国投资者海外投资的需求越来越强烈，基于合格境内机构投资者（QDII）额度已基本发放完毕，沪港通机制正逐步成为海外投资的主渠道。

公开数据显示，自2014年11月沪港通开通后，截止5月中旬成立的名称中含有沪港深的公募基金数量已有19只。其中景顺长城沪港深精选为首只成立的可投向沪港深三地股市的公募基金，而后博时沪港深优质企业、富国沪港深价值精选等基金相继成立。

相对于沪港通的高门槛（至少50万元人民币可投资资产），沪港深基金的投资门槛降至1,000元，有些基金甚至仅10元。今年来，越来越多的投资者认识到配置海外资产分散投资风险的重要性，毗邻内地、估值相对较低的香港市场成为海外投资首选。

正在发行的前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型基金，其推介重点就是“横跨沪港深，全方位捕捉投资机遇”：投资香港市场上的内地龙头企业、寻找A股市场尚没有的投资标的（博彩股）、把握大陆与香港同时上市股票的套利空间。

另据路透统计，今年以来至少有26只不同类型的沪港深基金发行并成立，去年全年仅有八只。目前还有10只沪港深基金发行申请已上报中国证监会。

**灵活配置成亮点，港股表现是关键**

港股今年来的上佳表现，使得可以灵活配置内地与香港的沪港深基金有了更大的腾挪空间，例如富国沪港深价值精选基金，二季度末该基金前十大重仓股已全部为港股。

香港恒生指数.HSI今年以来涨幅达4.3%,自2月以来基本一路震荡上扬，同期沪综指.SSEC累计下跌12.8%。

首只沪港深基金--景顺长城沪港深精选基金自6月以来大幅增持港股，在二季度末的前十大重仓股中，港股股票达到八只，占基金资产净值比例超过35%。单单7月，该基金净值增幅即达7.2%。

沪港深基金亦成为近期基金业的热门品种，7月底发行的东方红睿华沪港深灵活配置混合型投资基金，出现难得的“一日光”情况，原本一周的发行期因认购踊跃，只能缩短为一天，首募金额达到63.66亿元。而其管理人东证资管6月刚募完一只同类产品--睿满沪港深投资基金。

上海东方证券资产管理公司一位人士指出，睿华沪港深基金的灵活投资策略成为一大销售亮点，该基金可投资港股的比例最多可达五成。

四个月后深港通的正式启动，无疑将给沪港深基金增加更大的发挥空间，因为在深港通机制下，市值超过50亿港元的香港小盘股亦可成为投资标的。

而沪港深基金的未来发展，则与国内资本开放进程与港股表现密切相关。

深圳道朴资本管理有限公司董事长王红欣指出，目前港股还是便宜，而且在资本管制下，国内投资海外的需求正不断积累，需要一种通道来释放这种压力。

前海开源基金董事总经理、联席投资总监史程亦认为，相对于新兴市场和欧美成熟市场，港股的估值仍处于估值洼地的，从绝对涨幅来说也大大落后于美国。

“鉴于目前利率的持续下行，这个风险溢价逐步回调，在这样一种情况下来说，港股的价值在不断的增加。”他说。（完）