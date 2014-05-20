专访：中资海外购房趋势可持续 因资金成本具优势--仲量联行

图为一名城市工人在观看伦敦金融城的天镜（Sky Mirror'）雕塑反射的建筑物，其中包括劳埃德大厦。 REUTERS/Toby Melville

记者/梁慧仪

路透香港5月20日 - 近年中资机构到海外投资房地产渐增，仲量联行国际资本集团中国区总监夏扬扬相信，该趋势只是开始，未来中资“走出去”势必继续，而且中资机构可同时利用东西方市场进行融资，令他们较海外的本土对手在资金成本更具优势。

中国政府近年大力鼓励企业“走出去”，中资在海外投资房地产于去年渐次开花，纽约、伦敦等国际金融中心的不少地标项目已成为他们囊中物。

“对中资企业来说，在国际市场投资现在才是开始。”专为中资企业与海外业主牵“红线”的夏扬扬在上海接受路透电话专访时称。

他指出，去年全球所有的商业房地产交易额5,630亿美元，中资占比不到2%。

四大类中国机构成为海外房地产投资市场的新力军：开发商、保险公司、社保基金/中投等主权基金，以及高净值投资者。

夏扬扬表示，这四类投资者投资目标各异，例如开发商会选择一些中国移民或旅游热点开发住宅。例如碧桂园(2007.HK)在澳洲悉尼开发住宅项目，万科(000002.SZ)与美国铁狮门(Tishman Speyer)在美国三藩市合作建住宅。

至于保险资金与主权基金通常首选在纽约、伦敦等金融中心购买核心资产并长期持有，要求的是稳定回报及最少程度参与管理。例如平安保险(2318.HK)(601318.SS)去年就以2.6亿英镑购入伦敦地标建筑劳埃德大厦（Lloyds of London）。

高净值投资者则有可能选择一些增值潜力较大的项目，例如收购乙级写字楼后进行小整以提升物业价值，或开发规模约100-200套的小型住宅项目。

**海内外融资优势**

成熟市场的商业房产收益率相对稳定惟并不算高，夏扬扬指出，对中资机构来说，他们更看重的是海外投资能实现投资多元化及取得稳定回报。

＂纽约和伦敦的甲级/核心商业物业收益率大约4-5%，并正在下降中，但他们的资金/借贷成本相对也低，约3.5-4%，所以仍能取得正回报。＂他说。

对中资机构来说则另有计算方法。

由于现时中国尚未开放人民币自由兑换，中资机构在海外进行收购，要经发改委、外管局、商务部等多个部门审批才能汇出本金，但在项目开发时则可利用欧美较为低廉的银行融资提供开发贷款。

不过，随着美国逐步减少买债，市场预期美国明年中左右可能开始加息，资金成本也将上升。

＂当（欧美）当地人觉得资金成本上升，很有可能对中资进入这些市场是一个好机会，因为他们可能在中国或其他亚洲地方借贷再去美国投资，所以即使将来欧美升息，也不会是一个单一理由让他们停止海外投资。＂夏扬扬说。

他举例指出，前几年澳洲的利率一度飙升，对当地开发商来说借贷成本太高，但却吸引了不少美国和韩国投资者进入当地市场，就是因为他们在海外融资要比澳洲当地便宜。

“假如中资机构的资金成本低过当地对手2%，他们就可以多付2%的差价。”夏扬扬说。

此外，由于汇出外汇审批需时，现时中资机构在海外洽购的主要为场外交易（off-market deals），这种交易方式也较适合中国企业文化。夏扬扬指出，场外交易的谈判弹性较大，交割时间也有较大商量余地。

“中资企业最大的问题是外汇打出去的时间比较长，对他们参与公开市场竞标是一个挑战，所以多数还是off-market。”他说。

经常带中资机构到世界各地洽谈项目的夏扬扬表示，中资买家往往希望能与业主见面直接沟通谈价钱，但在西方国家，业主则把洽谈的权力交予其代理，过程中本身不会出面。而他的工作之一是打破这道屏障，例如要求业主至少出来见一次面互相认识，但整个谈判过程到落实交易还是由他及团队来完成。

“东西方商业文化很不一样，要经过沟通一点一点接合，才能合作成功。”他说。（完）

(审校 张喜良)

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