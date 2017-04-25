香港今年有望取代纽约成中资境外地产投资最大市场--高力国际

路透香港4月25日 - 近年中资机构对香港土地市场的兴趣大增，加上香港政府未来将有多幅大型土地进行招标，国际物业顾问--高力国际周二预期，香港2017年有机会取代纽约，成为中资境外房地产投资最大的市场。

高力国际表示，中国境外投资于香港物业市场，在今年首季录得新高，总交易额按年上升2.13倍，达361亿港元。

高力国际资本市场及投资服务副常务董事胡孝直表示，2014-16年纽约为中国资金在海外投资最多的房地产市场，而香港去年取代伦敦，成为中资海外投资第二大市场。

＂2017年香港有可能取代纽约的位置。＂他说，其中一个原因是美国总统特朗普上场后，未来会否对外资进入多了考虑。而香港自2012年起，已吸引多家内地国企在港购买物业作为地区总部，近年中资在港买地增加，估计今年中资机构在港的投资亦以土地为主。

胡孝直相信，中资在港投资房地产将会是长期趋势，因人民币贬值企业有需要分散投资；内地压抑过热的楼市令发展商的竞争愈来愈大，风险上升等。

高力国际研究董事石峰指出，内地投资者一直积极在港物色地标建筑及全幢出的物业，当中最大型的七个物业收购就占了2012年1月至2017年3月间总成交量的82%。

石峰表示，香港的吸引力在于制度完善，本地市场兴旺，且融资便便，而港元与美元挂钩亦有保值作用。

去年以来，多幅大型政府土地都由中资地产商以高于市场预期中标。其中最触目的是中资合景泰富(1813.HK)联手龙光地产(3380.HK)，以168.56亿港元投得港岛南区鸭脷洲的住宅土地，以总价计打破了保持20年的港岛小西湾土地的成交纪录，成为香港新住宅地王。（完）