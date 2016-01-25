香港证监会禁止前中信证券持牌代表刘湘雯重投业界八个月

路透香港1月25日 - 香港证监会周一称，禁止前中信证券的持牌代表刘湘雯重投业界八个月，因后者没有通知证监会曾在台湾非法销售基金。

证监会的声明称，刘湘雯在作为隶属于中信证券经纪（香港）及中信证券期货（香港）的持牌代表期间，并没有通知证监会她曾于2010年因为在未获得监管机构批准下向台湾投资者推广及销售境外基金而在台湾被刑事定罪。

证监会亦发现，刘湘雯向其后来的雇主东亚银行(0023.HK)作出虚假声明，未有在于2012年提交予该银行的职位申请表格及自行声明表格中，披露她曾被刑事定罪。

刘湘雯承认违反台湾《证券投资信托及顾问法》第16条的控罪，并于2010年11月4日被台湾台北地方法院判处监禁四个月及罚款120万台币，缓刑四年。刘亦被命令须向台湾公库合共缴付30万台币。（完）

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