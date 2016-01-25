香港证监会禁止前中信证券持牌代表刘湘雯重投业界八个月

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港1月25日 - 香港证监会周一称，禁止前中信证券的持牌代表刘湘雯重投业界八个月，因后者没有通知证监会曾在台湾非法销售基金。
证监会的声明称，刘湘雯在作为隶属于中信证券经纪（香港）及中信证券期货（香港）的持牌代表期间，并没有通知证监会她曾于2010年因为在未获得监管机构批准下向台湾投资者推广及销售境外基金而在台湾被刑事定罪。
证监会亦发现，刘湘雯向其后来的雇主东亚银行(0023.HK)作出虚假声明，未有在于2012年提交予该银行的职位申请表格及自行声明表格中，披露她曾被刑事定罪。
刘湘雯承认违反台湾《证券投资信托及顾问法》第16条的控罪，并于2010年11月4日被台湾台北地方法院判处监禁四个月及罚款120万台币，缓刑四年。刘亦被命令须向台湾公库合共缴付30万台币。（完）
参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。