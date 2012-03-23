香港下届特首将揭晓 无论花落谁家对楼市影响均短暂--花旗

路透香港3月23日电---投资银行花旗最新发表的报告称,香港将於本周日进行的特首选举"流选"的机会甚微.无论花落谁家,对本地楼市的影响均有限,楼价走向最终仍取决於利率和供求情况.

香港第四届行政长官选举将於本周日(25日)举行,市场关注下届特首登场後可能增加土地供应,会进一步打压本地楼价.

三名候选人--前政务司司长唐英年、前行政会议召集人梁振英和民主党主席何俊仁当中,唐英年和梁振英均在本身的政纲中提出,假如当选後会致力增加土地供应,以及增建公共房屋,为中低收入人士提供住屋保障的大方向.在现时政府制定2011/12至2015/16年的五个财年内,提供7.5万个公屋单位的目标上,唐英年提出额外增加4万个公屋单位,而梁振英则建议加快兴建公屋的速度.

而代表泛民主派参与选举的何俊仁,早已表明自己是"陪跑",参选是为了挑战这个被称为"小圈子选举"的不公义.

市场普遍的忧虑是假如将来供应增加,而需求因为更多人符合申请公屋资格而减少,将会拖低楼价.不过,花旗认为,楼价走向最终仍取决於对利率的预期,以及目前和短期的供求情况,唐、梁两人提出的土地和房屋政策会进一步打压本地楼价的影响并不明显,相信社会会很快接受谁人当选特首,因此对市场的影响相信短暂.

虽然近期有选委提出在周日的特首选择中"投白票",但花旗认为流选的机会很微,但会加深市场对选出下任特首不确定性的忧虑;而社会上的政治争拗,预期在新旧政府交接期仍然继续.

香港共计1,200名选举委员会委员,将於本周日从竞逐特首的候选人中投票选出下一届特区政府最高领导人.候选人须取得过半的选委票,即逾600票有效票,方为胜出.但如果於第一轮的投票中未有人能取过半数票数,两名获得最多选票的候选人会进行第二轮投票.假如仍没有候选人取得逾半票数,将会在5月进行重选.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟

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