香港审裁处裁定沽空机构Citron创办人行为失当 因发表虚假指称

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透香港8月26日 - 香港市场失当行为审裁处周五称，裁定沽空机构Citron创办人Andrew Left行为失当，因其对恒大地产(3333.HK)的指称属虚假及具误导性。
此前香港证监会针对Left提起研讯程序，因后者于2012年6月21日在Citron Research的网站（www.citronresearch.com）发表一份报告，当中载有关于恒大地产的虚假或具误导性资料。该份报告指恒大无力偿债，并持续向投资大众呈报有欺诈成分的资料。
审裁处裁定，Left在他的报告中使用夸张的言辞，指恒大无力偿债和作出会计方面的欺诈行为。审裁处裁定，这些指称属虚假及具误导性，并有可能会引起一般投资者的恐慌。Left在完全不了解所应用的香港会计准则、未经与会计专家查证这些指称或寻求恒大意见的情况下，罔顾后果或疏忽地作出这些指称。
审裁处将于待定日期听取证监会及Left的陈词，以便决定应该对Left施加何种命令。
证监会此前指出，Left于报告发表前不久沽空了410万股恒大股份，然后购回，获取逾280万港元的名义利润。Left合共赚取了约170万港元的实际利润。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
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