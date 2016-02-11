《星岛日报》：不能让暴力行动合理化

2月11日

警方昨继续拘捕涉嫌参与旺角暴动的捣乱分子，当中包括约二十个激进组织本土民主前线的成员和义工。这类激进组织近来成功招揽的青年，已不限于埋首电脑宣泄不满的「宅男」，还有部分积极搞社会运动的大学生和中学生。政治组织公开把暴力行为合理化，形成一股崇尚暴戾与破坏的思潮，并且付诸行动，是令人忧虑的危险力量。

年初一黑夜，有人在网上留言「让砖头飞」，有人辩称掷砖头比起外国「不算十分激烈动作」，还认为不可以用「暴力」来定义当晚的示威。这种企图为暴力行为开脱的说法，明显与香港社会主流价值观背道而驰。

不过，这些人不理会大多数公众的看法，反而利用「勇武」抗争巩固追随者的支持，本土民主前线发言人大学生梁天琦在暴动现场被捕，从客观因素来看，有利他在本月立法会新界东补选中取得激进人士的支持票，就算落选，还可以在九月大选中卷土重来，增加在较低门槛下当选的机会。

一些激进青年组织，亦正摩拳擦掌准备今秋多区参选，如果这些人进入议会，本已多事的立法会更无宁日。他们行动的主要理论基础，是面对现时的「制度性暴力」，须要「以武制暴」，换言之，是给违法暴力行为披上「正义」的外衣。

这种「以武制暴」的理论，无限放大社会上出现的问题，鼓动对生活现状不满的青年，包括抱有理想主义的大中学生，加入「勇武抗争」行列，由网上语言暴力发展至街头肢体和武器暴力。

这是不少外国恐怖主义组织使用的伎俩，在网上和朋辈之间接受这种理论「洗脑」的青年，受到组织利用，成为以暴力冲击社会制度和安宁的马前卒，继而营造一个以仇恨为基础、以暴易暴的恶性循环。

青年人改革社会的理想，应该得到肯定，但是，对于这种诉诸暴力的极端思潮，社会应严厉谴责，强硬对付，不能容许他们以「正义」为名肆意破坏秩序，危害别人的生命财产安全，而这样的手段只会令社会距离其理想愈来愈远。

可惜，泛民政党和部分社会人士，对使用暴力的青年没予苛责，反而把重点转移到执政者的错，而法庭亦倾向轻判这类犯案者。这样只会助长暴力主义滋长，令崇尚「勇武」的人有恃无恐，如果这股势力和思潮不断扩大，肆无忌惮挑战法治，最后司法制度本身都会受到损害。

要瓦解这股正在年轻人当中扩大的势力，当局须对症下药，除了严加遏制暴力行为，毫不姑息，还要因应年轻人基于理想主义而产生的不满情绪，导引往具建设性的正面方向