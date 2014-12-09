香港高等法院下令对金钟占领区执行清场

香港高等法院下令对被示威者占据已达数月之久的主要抗议区执行清场。香港冠忠巴士集团周二在当地报章刊登通告，称该公司已获得高院颁布临时禁制令，要求占中人士停止占用金钟及中环部分路段。香港南华早报引述警方消息人士称，预计警方周四将以超过3,000名警力来清场。路透