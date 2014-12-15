香港警方对最后占领区铜锣湾清场 逾两个半月的示威运动将告一段落

路透香港12月15日 - 香港警方周一早上对最后一个被示威人士占领的地区--铜锣湾进行清场，预示这场至今持续79天，争取民主普选的＂占领运动＂即将告一段落。

随着旺角、中环及金钟两个占领区先后被清场后，范围最小且气氛相对平静的铜锣湾怡和街一段被占领两个多月的道路也即将恢复通车，此前令巴士、小巴线改道，电车服务受阻的马路恢复正常运作。

警方在早上约10:24分设立封锁线，任何人士均不能进入封锁线，警方其后用工具清理铁栏、帐篷等障碍物，并随即移离现场，过程大致顺利，并未遇到反抗。有大批市民在封锁线范围外围观或高叫口号。

＂你们来清场吧，我们不会走。＂一名背着红色背包的女示威者对警员说。

多名示威者坚持留在占领区内等待被警方拘捕。而在上周四的金钟清场行动中，亦有示威者不愿自行离去，最后要由警员抬离或带离现场，警方共拘捕209名不愿在限期前自愿离开的人士。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)

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