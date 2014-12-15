香港警方对最后占领区铜锣湾清场

香港警方周一早上对最后一个被示威人士占领的地区--铜锣湾进行清场，预示这场至今持续79天，争取民主普选的＂占领运动＂即将告一段落。警方在早上约10:24分设立封锁线，任何人士均不能进入封锁线，警方其后用工具清理铁栏、帐篷等障碍物，并随即移离现场，过程大致顺利，并未遇到反抗。有大批市民在封锁线范围外围观或高叫口号。路透