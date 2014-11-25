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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 25日 星期二 13:08 BJT

香港政府周二对旺角部分示威者占领区清场

香港周二对旺角部分示威者占领区进行清场，行动中没有遇到什么阻碍。之前香港法院发出禁制令，判决须重新开放道路。大批警员在现场戒备，与此同时，执行法庭令的执达主任重新开放了亚皆老街，让车辆可以自由通行。路透
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