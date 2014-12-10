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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 10日 星期三 14:10 BJT

香港警方明天对金钟、中环被占领地区清场

香港警方将于周四协助执行禁制令，对被占领两个多月的金钟、中环一带进行全面清场。政务司司长林郑月娥呼吁占领道路的示威人士尽快主动撤离占领区，并指学联呼吁已离开金钟占领区人士明天回返占领区的做法不可取。路透
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