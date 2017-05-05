“债券通”北上机制明确 做市商已可申请业务资格--消息

路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。

一名消息人士称，交易中心在会上表示，“债券通”机制下境外投资者可与做市商开展请求报价方式的银行间现券买卖；“债券通”业务资格将倾向于有一定债券持仓量和资金准备、做市品种丰富、平仓补仓能力强且有较高国际认可度的做市机构。

在后台结算方面，境外投资者需在中债登、上海清算所开立名义持有人账户，采取逐笔、全额、DVP(券款对付)结算。“债券通”的交易日期选取内地与香港两地开市的交集，在交易时间上与银行间债市无差异。

“债券通”对境外机构投资者的准入资格，将参考去年中国央行2016年3号公告的规定，即境外依法注册成立的各类金融机构、上述金融机构依法合规面向客户发行的投资产品，以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等中国央行认可的其他中长期机构投资者。

据路透本周稍早引述消息人士报导，香港及中国监管当局预定7月正式宣布“债券通”计划，宣布时间计划在香港主权回归中国20周年纪念日。

目前QFII(合格境外机构投资者)机制已经允许境外机构通过结算代理人投资境内债券，而“债券通”与之不同之处在于直连国际电子交易平台和外汇交易中心平台，省去了代理结算。

上述消息人士并称，交易中心向与会做市商建议，对于尝试开展“债券通”业务的做市机构而言，可以在现有QFII机构中开发业务需求，亦可以开发新的客户资源。

路透已就此联系中国外汇交易中心，但暂未获得其立即回应。

“债券通”是继“沪港通”、“深港通”之后，内地与香港金融市场互联互通的又一次尝试。中国总理李克强3月时表示，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券。

另据香港经济日报周四报导，债券通将于今年以“试行”方式实施，并分阶段推出，包括“先北上，后南下”、“先机构投资者，后散户投资者”及“先场外，后场内”，发展成熟后有望做到中港债市完全互通。(完)