版本:
中国
中国财经 | 2017年 5月 2日 星期二 16:24 BJT

香港及中国监管当局预定7月宣布“债券通”--消息人士

路透香港5月2日 - 多名消息人士向路透表示，香港及中国监管当局预定7月正式宣布“债券通”计划，预计秋季正式上路。

两名得到情况通报的人士表示，宣布时间计划在香港主权回归中国20周年纪念日，中国当局认为这是一个吉祥的日子。

自从北京2014年启动香港与上海股市交易互联互通以来，香港和内地之间的“债券通”计划就传闻不断，但相关当局一直没有提供什么细节和时间表。(完)

(编译 蔡美珍/张涛；审校 李春喜/艾茂林)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐