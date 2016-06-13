可拓展沪港通模式 在港建立平台与在岸债券市场联通--专家

路透上海6月13日 - 香港交易及结算所有限公司首席中国经济学家巴曙松周一表示，沪港通模式是可控、渐进的资本项目开放模式，可以进一步拓展到深圳股票市场、债券市场和商品市场。他特别指出，通过在香港建立类似的债券平台，有助于化解技术障碍，促进国内债市投资者的多元化，并吸引更多海外投资机构投资在岸债券。

中国银行间债市的托管结算机构--中央国债结算有限公司董事长水汝庆周一亦在陆家嘴论坛期间不约而同地提及，中债登将与国际上同类CSD(中央托管机构)进行互联，为中国债市的开放，引进来、走出去提供基础设施的服务。

水汝庆并未明确合作的对象及透露更多细节。中债登人士向路透表示，这一联通合作的启动仍待主管部门的审核批准。

中国银行间债市对外开放力度今年明显加大，中国央行2月称，将允许符合条件的境外机构投资者投资银行间债券市场，对其投资行为实施宏观审慎管理，且取消投资额度限制。5月，中国外管局、央行上海总部及中债登等相关机构发布了相关操作指引和细则。

巴曙松表示，中国债市大幅开放取得了突破性的进展，但实际上国际投资机构数量仅300多家，整个交易量不到2%。据其了解，部分大型资产管理机构所注册的监管机构要求其在所交易的市场清算、结算机构取得相关资质。国际机构投资在岸债券市场还客观存在一些技术细节问题。

“引进来的过程看障碍挑战很大，还可以有另外一种方向，把国内的产品放到海外市场去挂牌，让国际投资者交易这个产品；因为用现金结算，在岸的影响很有限，最后收敛到在岸价格，无形中扩大了中国市场上形成的商品价格的国际影响力。”他说。

巴曙松认为，在美元走强背景下，新兴市场要审慎对待资本项目管制，否则可能导致国际市场的贬值预期与资本项目管制导致的本国市场的恐慌形成叠加，对金融市场产生冲击。“811汇改”至今人民币基本平息了贬值预期，主管部门审慎对待各种资本项目管制就是重要经验之一。

“资金从国际流到国内相关的开放力度适当大一些，可能对资金流出的渠道开放的力度审慎一些。但总体从政策导向来看，整个资本项目开放的政策信号是非常清晰的。”他说。

巴曙松说，沪港通实际上是一个在上海市场和香港市场建立的、封闭的、透明的天桥，资金的进出、买卖，整个交易过程封闭、可追溯。开通以来沪港通运行非常平稳，从目前形势来看，中国的资本项目开放还有更多具有可操作性的选择方案。(完)