港交所拟年内与沪深交易所成立一家合资公司--CEO

路透香港1月19日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)称,拟在年内与上海证券交易所和深圳证券交易所成立一家合资公司.

港交所行政总裁李小加在一个记者见面会上做出上述表示.他并称,成立合资公司令港交所有机会藉此涉足与内地资产挂钩的期货市场.

李小加表示,今年还将扩大与金砖五国交易所缔结联盟,拟上半年将各自旗下的基准股票指数期货及期权合约在其他四国市场跨境交易.

早在去年8月份,港交所就曾表示,已原则上同意与沪深交易所就在香港成立合资公司一事开始磋商.

李小加并称,将争取扩大RQFII(人民币合格境外机构投资者)的额度,以促进以A股为标的之人民币交易所买卖基金的发展.

去年12月中旬,中国证监会(SEC)公布一有助於促进人民币离岸业务发展的新计划.该计划将允许海外投资者投资中国大陆股票和债券,初期额度约为人民币200亿元人民币.截至目前,已有21家机构获批RQFII资格.上述机构均已获得投资额度,其中最多者12亿元,最少者5亿元.

李小加称,港交所今年将加大基础设施投资,但提高资本开支或影响毛利结构并导致现金流短期减少.

港交所去年第三季净利按年升1.4%至12.4亿港元,低於市场预期. (完)

--记者 毕晓雯; 撰写 黄运涛;审校 黄凯/乔艳红

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